HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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HOCHTIEF Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief von 494 auf 508 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen am 27. Juli sollten vor allem dank der australischen Tochter Turner ein weiteres hervorragendes Quartal des Baukonzerns belegen, schrieb Graham Hunt in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er setzt auf eine weiter hohe Nachfrage der Hyperscaler, welche Kapitalerhöhungen durchgeführt hätten, um ihre Rechenzentren massiv auszubauen./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Hold
|
Unternehmen:
HOCHTIEF AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
508.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
463.00 €
|
Abst. Kursziel*:
9.72%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
465.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.25%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
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