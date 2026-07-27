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27.07.2026 16:31:11

HOCHTIEF Hold

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 508 Euro belassen. Der Baudienstleister habe beim Nettogewinn einmal mehr die durchschnittliche Analystenprognose übertroffen, schrieb Graham Hunt in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Der erneut angehobene Jahresausblick dürfte zu steigenden Konsensschätzungen führen./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 09:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 09:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Hold
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Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
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