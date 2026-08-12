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HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006

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Aktuelle Analyse 12.08.2026 10:28:44

HOCHTIEF-Aktie: Deutsche Bank AG hebt Bewertung auf Hold

HOCHTIEF-Aktie: Deutsche Bank AG hebt Bewertung auf Hold

Deutsche Bank AG hat die HOCHTIEF-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

HOCHTIEF
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Deutsche Bank Research hat Hochtief mit "Hold" und einem Kursziel von 477 Euro in die Bewertung aufgenommen. Im günstigsten Fall hätten die Aktien des Baudienstleisters bis zu 45 Prozent Aufwärtspotenzial, schrieb Isabella Baxter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Essener seien ein führendes Unternehmen in Sachen Bau und Konstruktion, vor allem auf den Märkten USA und Australien. Zuletzt sei Hochtief zudem in die Segmente Datenzentren und Technologie vorgedrungen.

Aktienauswertung: Die HOCHTIEF-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 10:10 Uhr ging es für das HOCHTIEF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1.5 Prozent auf 451.40 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 5.67 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3’800 HOCHTIEF-Aktien. Auf Jahressicht 2026 kletterte das Papier um 35.9 Prozent. Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von HOCHTIEF veröffentlicht werden.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com,nitpicker / Shutterstock.com
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