HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 444,20 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'293 Punkten steht. In der Spitze fiel die HOCHTIEF-Aktie bis auf 443,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 446,80 EUR. Der Tagesumsatz der HOCHTIEF-Aktie belief sich zuletzt auf 905 Aktien.

Bei 554,00 EUR erreichte der Titel am 11.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Kursplus von 24,72 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 210,40 EUR. Dieser Wert wurde am 03.09.2025 erreicht. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 111,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten HOCHTIEF-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,91 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HOCHTIEF am 27.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9.45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

HOCHTIEF wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,31 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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