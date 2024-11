NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief von 135 auf 138 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Graham Hunt passte seine Schätzungen in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar an die Quartalsergebnisse an und bezog auch die Erwartungen an den Mutterkonzern ACS in der kommenden Woche mit ein. Er sieht Hochtief gut positioniert in der globalen Nachfrage nach Rechenzentren./ag/tih;