HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zieht am Donnerstagmittag an

Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 446,60 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'337 Punkten tendiert. Die HOCHTIEF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 447,80 EUR. Bei 446,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3'939 HOCHTIEF-Aktien.

Bei 554,00 EUR erreichte der Titel am 11.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HOCHTIEF-Aktie 24,05 Prozent zulegen. Am 03.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 210,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HOCHTIEF-Aktie 112,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten HOCHTIEF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,60 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,91 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HOCHTIEF am 27.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,42 EUR, nach 2,30 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat HOCHTIEF im vergangenen Quartal 10.74 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HOCHTIEF 9.45 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von HOCHTIEF.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem HOCHTIEF-Gewinn in Höhe von 14,31 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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