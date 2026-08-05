Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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05.08.2026 10:02:26
DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Henkel vz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Henkel vz-Einstiegs gewesen.
Am 05.08.2016 wurden Henkel vz-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Henkel vz-Anteile an diesem Tag 111.60 EUR wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Henkel vz-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.896 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 68.49 EUR, da sich der Wert einer Henkel vz-Aktie am 04.08.2026 auf 76.44 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 31.51 Prozent.
Henkel vz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 29.64 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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