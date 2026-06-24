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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

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25.06.2026 07:58:48

Henkel vz Neutral

Henkel vz.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie des Konsumgüterherstellers Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen am 6. August könnten mit Blick auf die Entwicklung der Preise positiv überraschen, schrieb Guillaume Delmas in seinem Ausblick vom Mittwoch. Er verwies darauf, dass US-Konkurrent H.B. Fuller gegenüber dem Vorquartal anziehende Preise sowie deutlich gestiegene Bruttomargen berichtet habe. Zudem werde Henkel mit einem deutlichen Abschlag zur europäischen Branche gehandelt./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 22:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Neutral
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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