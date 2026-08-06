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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

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Analyse im Blick 06.08.2026 13:37:44

Hold-Note für Henkel vz-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.

Hold-Note für Henkel vz-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.

Jefferies & Company Inc. hat eine umfassende Prüfung der Henkel vz-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Henkel vz.
74.44 CHF -0.27%
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Kennziffern des Konsumgüterkonzerns seien stark ausgefallen, schrieb David Hayes in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Geschäft mit Klebstoffen habe von Vorzieheffekten profitiert. Positiv wertete der Experte auch die Volumina in der Konsumentensparte.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Henkel vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:20 Uhr verteuerte sich das Papier um 3.9 Prozent auf 79.56 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 6.99 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 250’293 Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 18.2 Prozent zu Buche. Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Henkel vz am 06.08.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com,Henkel AG
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