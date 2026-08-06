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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

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Aktienempfehlung 06.08.2026 12:34:44

Underweight von JP Morgan Chase & Co. für Henkel vz-Aktie

Underweight von JP Morgan Chase & Co. für Henkel vz-Aktie

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Celine Pannuti hat eine gründliche Analyse des Henkel vz-Papiers durchgeführt.

Henkel vz.
74.44 CHF -0.27%
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das organische Wachstum der Düsseldorfer habe mit 4,7 Prozent die Konsensschätzung von 3,3 Prozent übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Konsumgüterhersteller habe vor allem von höheren Volumina profitiert, aber auch von höheren Preisen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Henkel vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 12:18 Uhr wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4.1 Prozent auf 79.66 EUR nach oben. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 18.40 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 231’246 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 legte das Papier um 18.3 Prozent zu. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2026 dürfte Henkel vz am 06.08.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:38 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA,istock/kryczka
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