Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
Deutsche Börse Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach einer Branchenkonferenz der kanadischen Bank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Das Management bleibe zuversichtlich hinsichtlich der Aussichten für den Börsenbetreiber, der über eine breite Palette von Geschäftsbereichen verfüge, die von strukturellen Wachstumstreibern profitierten, schrieb Ben Bathurst am Mittwoch. Künstliche Intelligenz (KI) werde als Chance zur Steigerung der Effizienz angesehen, wobei der Konzern wegen der Exklusivität seiner Datenbestände und der in der Regel eng mit den Kundenprozessen verflochtenem Geschäftsbereiche einen gewissen Schutz vor Disruption durch KI genieße./rob/la/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
235.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
235.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.30%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
236.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.76%
|
Analyst Name::
Ben Bathurst
|
KGV*:
-
