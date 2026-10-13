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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

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13.10.2026 09:08:35

Henkel vz Market-Perform

Henkel vz.
70.94 CHF 1.12%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Callum Elliott befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit dem "Kräfteverhältnis" zwischen den Konsumgüterherstellern und den Handelsketten mit ihren Eigenmarken. Zwar stelle eine Marktbereinigung des Einzelhandels zu Gunsten der großen Ketten eine Bedrohung für die Konsumgüterhersteller dar, dennoch rechne er langfristig in den meisten Absatzmärkten mit keiner so starken Konsolidierung, wie sie früher prognostiziert worden sei, schrieb der Analyst./edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 20:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Market-Perform
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
74.96 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
76.24 € 		Abst. Kursziel*:
-1.68%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
76.14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
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