NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Callum Elliott befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit dem "Kräfteverhältnis" zwischen den Konsumgüterherstellern und den Handelsketten mit ihren Eigenmarken. Zwar stelle eine Marktbereinigung des Einzelhandels zu Gunsten der großen Ketten eine Bedrohung für die Konsumgüterhersteller dar, dennoch rechne er langfristig in den meisten Absatzmärkten mit keiner so starken Konsolidierung, wie sie früher prognostiziert worden sei, schrieb der Analyst./edh/mis;