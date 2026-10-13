Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Henkel vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Callum Elliott befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit dem "Kräfteverhältnis" zwischen den Konsumgüterherstellern und den Handelsketten mit ihren Eigenmarken. Zwar stelle eine Marktbereinigung des Einzelhandels zu Gunsten der großen Ketten eine Bedrohung für die Konsumgüterhersteller dar, dennoch rechne er langfristig in den meisten Absatzmärkten mit keiner so starken Konsolidierung, wie sie früher prognostiziert worden sei, schrieb der Analyst./edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Market-Perform
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
74.96 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
76.24 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.68%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
76.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.55%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX-Handel aktuell: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|09:08
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|09:08
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:08
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|70.62
|3.13%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:08
|
Bernstein Research
L'Oréal Market-Perform
|09:08
|
Bernstein Research
Henkel vz. Market-Perform
|09:08
|
Bernstein Research
Danone Outperform
|09:08
|
Bernstein Research
Beiersdorf Outperform
|08:59
|
Deutsche Bank AG
Südzucker Hold
|08:58
|
JP Morgan Chase & Co.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|08:56
|
Jefferies & Company Inc.
Befesa Buy