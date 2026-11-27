Bernstein Research hat Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Analyst Callum Elliott beschäftigte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Herstellern von Lebensmitteln sowie Haushalts- und Körperpflegeprodukten mit aktuellen Kassen-Scannerdaten für die vier Wochen bis Anfang November, die die Trends für Westeuropa zeigen. Das Wachstum des Marktes für verpackte Verbrauchsgüter habe sich dank höherer Absatzmengen in den meisten Kategorien verbessert. "Beauty" sei mit einem Plus von 4,5 Prozent die stärkste Kategorie geblieben. Der Bereich "Lebensmittel" habe von einem beschleunigten Absatzwachstum profitiert und der Bereich "Körperpflege" von einer Erholung der Absatzmengen. Der Bereich "Haushaltswaren" wachse zudem wieder, während der Bereich "Verbrauchergesundheit" weiter rückläufig gewesen sei.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Henkel vz-Aktie musste um 16:12 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0.2 Prozent auf 88.24 EUR. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 15.05 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 72’353 Henkel vz-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 legte die Henkel vz-Aktie um 31.1 Prozent zu. Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 08.03.2027 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 12:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 12:26 / UTC



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