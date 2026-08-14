Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

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Für den Bitcoin-Kurs ging es am Vormittag bergab. Der Kurs verlor um 09:41 um 0,66 Prozent auf 62.929,09 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 63.350,26 US-Dollar gestanden hatte.

Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,8 Prozent. Bei einem Kurs von 8,18 EUR beträgt die Performance seit Auflage -11,3 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,43 Prozent auf 44,62 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 44,81 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Ethereum-Kurs 0,53 Prozent schwächer bei 1.873,18 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1.883,18 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 0,37 Prozent auf 205,73 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 206,49 US-Dollar.

Zudem gibt Ripple am Freitagvormittag nach. Um 0,49 Prozent auf 1,003 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 1,008 US-Dollar.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 394,95 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (393,82 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,29 Prozent.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Freitagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1815 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1822 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1593 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,1587 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3342 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3341 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Binancecoin-Kurs 0,41 Prozent schwächer bei 607,60 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 610,09 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0701 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:41 bei 0,0696 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Solana um 0,84 Prozent auf 75,53 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 76,17 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 1,04 Prozent auf 6,378 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 6,445 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 8,863 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Freitagvormittag um 1,16 Prozent auf 8,760 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Verluste in Höhe von 1,51 Prozent auf 0,6781 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,6885 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.ch

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