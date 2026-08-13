XETRA-Handel: SDAX-Börsianer greifen zu

Am Donnerstag legt der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0.85 Prozent auf 18’660.51 Punkte zu. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 94.065 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.518 Prozent auf 18’598.53 Punkte an der Kurstafel, nach 18’502.64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18’591.47 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’660.51 Zählern.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0.213 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, stand der SDAX noch bei 18’286.12 Punkten. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 18’221.16 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, stand der SDAX noch bei 17’073.11 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.52 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 15’733.78 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Vincorion (+ 13.26 Prozent auf 21.86 EUR), INDUS (+ 8.47 Prozent auf 33.30 EUR), secunet Security Networks (+ 4.96) Prozent auf 194.60 EUR), CANCOM SE (+ 3.96 Prozent auf 22.30 EUR) und JOST Werke (+ 3.60 Prozent auf 57.50 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil EVOTEC SE (-6.39 Prozent auf 3.60 EUR), Energiekontor (-6.23 Prozent auf 32.35 EUR), LPKF Laser Electronics (-2.43 Prozent auf 16.05 EUR), Eckert Ziegler (-1.75 Prozent auf 13.51 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (-1.64 Prozent auf 65.80 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 857’287 Aktien gehandelt. Die OHB SE-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 5.121 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Die Mutares-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Mit 7.70 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch