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HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408

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14.08.2026 13:33:40

EQS-DD: HelloFresh SE: Fabien Jacques Jérôme Simon, Verkauf

HelloFresh
2.89 CHF -10.16%
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.08.2026 / 13:32 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Fabien Jacques Jérôme
Nachname(n): Simon

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
HelloFresh SE

b) LEI
391200ZAF4V6XD2M9G57 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A161408

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
3,430 EUR 171.500,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
3,430 EUR 171.500,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
13.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


14.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: HelloFresh SE
Prinzenstrasse 89
10969 Berlin
Deutschland
Internet: www.hellofreshgroup.com
LEI Code: 391200ZAF4V6XD2M9G57



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106634  14.08.2026 CET/CEST





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