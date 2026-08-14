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Marktbericht 14.08.2026 17:58:20

Gewinne in Frankfurt: SDAX schlussendlich in der Gewinnzone

Gewinne in Frankfurt: SDAX schlussendlich in der Gewinnzone

So bewegte sich der SDAX am Freitag zum Handelsschluss.

Energiekontor
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Am Freitag tendierte der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 0.41 Prozent fester bei 18’629.20 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 94.092 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.324 Prozent höher bei 18’613.26 Punkten in den Freitagshandel, nach 18’553.07 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18’592.75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’704.11 Punkten lag.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0.380 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18’179.57 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 14.05.2026, einen Stand von 18’604.36 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wies der SDAX einen Wert von 17’198.19 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.34 Prozent nach oben. Bei 19’325.96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 15’733.78 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell NORMA Group SE (+ 8.19 Prozent auf 20.75 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 6.04 Prozent auf 32.28 EUR), TeamViewer (+ 5.26 Prozent auf 6.81 EUR), Vincorion (+ 4.90 Prozent auf 22.25 EUR) und MLP SE (+ 4.44 Prozent auf 8.23 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Energiekontor (-19.10 Prozent auf 26.05 EUR), HelloFresh (-5.49 Prozent auf 3.15 EUR), LPKF Laser Electronics (-4.14 Prozent auf 15.05 EUR), secunet Security Networks (-3.56 Prozent auf 189.80 EUR) und EVOTEC SE (-2.87 Prozent auf 3.45 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 3’270’354 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die OHB SE-Aktie macht im SDAX mit 5.403 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.67 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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