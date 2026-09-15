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Rohstoffkurse aktuell 15.09.2026 10:13:20

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagvormittag

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagvormittag

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Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 4.265,32 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 10:10 Uhr um -0,78 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.298,80 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Abschläge in Höhe von -1,00 Prozent auf 62,61 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 63,24 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Platinpreis um -1,83 Prozent auf 1.745,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.778,00 US-Dollar.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.274,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.296,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,70 Prozent.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 2,05 Prozent auf 107,85 US-Dollar. Am Vortag standen noch 105,68 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 2,34 Prozent auf 103,76 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 101,39 US-Dollar an der Tafel standen.

Mit dem Haferpreis geht es indes nordwärts. Der Haferpreis gewinnt 10,34 Prozent auf 3,95 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,58 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen steigt der Maispreis um 3,81 Prozent auf 5,32 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 5,12 US-Dollar.

Nach 12,85 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Dienstagvormittag um 1,15 Prozent auf 13,00 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -0,46 Prozent auf 348,10 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 349,70 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Aufwind. Um 10:00 Uhr zieht der Sojabohnenölpreis um 0,98 Prozent auf 0,70 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,69 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gibt der Zuckerpreis am Dienstagvormittag nach. Um -0,50 Prozent auf 0,18 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2,90 US-Dollar) geht es um -0,07 Prozent auf 2,89 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Zugewinne in Höhe von 3,23 Prozent auf 135,26 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 131,03 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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