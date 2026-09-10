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10.09.2026 12:26:19
Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen
Der LUS-DAX wagt sich am Donnerstag nicht aus der Reserve.
Der LUS-DAX legt im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0.15 Prozent auf 25’562.00 Punkte zu.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 25’496.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’621.00 Punkten erreichte.
LUS-DAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 26’340.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24’046.00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 10.09.2025, bei 23’583.00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4.05 Prozent aufwärts. 26’616.00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’861.50 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Hannover Rück (+ 1.46 Prozent auf 249.40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.45 Prozent auf 503.20 EUR), Commerzbank (+ 1.05 Prozent auf 42.54 EUR), Heidelberg Materials (+ 0.99 Prozent auf 158.90 EUR) und Continental (+ 0.92 Prozent auf 70.32 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen HOCHTIEF (-3.44 Prozent auf 420.60 EUR), adidas (-2.66 Prozent auf 142.55 EUR), SAP SE (-2.24 Prozent auf 178.76 EUR), Zalando (-1.39 Prozent auf 22.62 EUR) und Beiersdorf (-0.99 Prozent auf 73.96 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’328’350 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 209.718 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4.78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.91 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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