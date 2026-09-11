Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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11.09.2026 10:02:23
DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heidelberg Materials-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Heidelberg Materials-Aktien verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Heidelberg Materials-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 72.54 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 137.855 Heidelberg Materials-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (154.60 EUR), wäre die Investition nun 21’312.38 EUR wert. Mit einer Performance von +113.12 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Heidelberg Materials zuletzt 27.66 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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