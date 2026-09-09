Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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09.09.2026 17:58:17
XETRA-Handel DAX fällt letztendlich zurück
Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt zum Handelsende.
Der DAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 1.74 Prozent schwächer bei 25’554.28 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.168 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.525 Prozent auf 25’870.98 Punkte an der Kurstafel, nach 26’007.63 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 25’909.66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’512.39 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des DAX
Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 1.86 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 26’319.45 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 09.06.2026, einen Stand von 24’433.06 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, wurde der DAX auf 23’718.45 Punkte taxiert.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.14 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern markiert.
DAX-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell RWE (+ 1.69 Prozent auf 60.26 EUR), SAP SE (+ 0.64 Prozent auf 182.86 EUR), QIAGEN (+ 0.41 Prozent auf 36.62 EUR), EON SE (-0.23 Prozent auf 17.61 EUR) und Bayer (-0.30 Prozent auf 49.26 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Rheinmetall (-3.75 Prozent auf 1’012.40 EUR), MTU Aero Engines (-3.18 Prozent auf 343.70 EUR), Siemens (-2.97 Prozent auf 264.40 EUR), Heidelberg Materials (-2.84 Prozent auf 157.35 EUR) und Infineon (-2.57 Prozent auf 56.95 EUR).
Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 5’675’864 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 210.988 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.80 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.85 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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