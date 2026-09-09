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09.09.2026 17:58:17
Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste
So performte der LUS-DAX letztendlich.
Am Mittwoch fiel der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende um 1.20 Prozent auf 25’558.00 Punkte zurück.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 25’516.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’907.00 Punkten erreichte.
LUS-DAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 26’364.00 Punkte. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 24’520.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, lag der LUS-DAX bei 23’798.00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4.04 Prozent zu. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’616.00 Punkten. 21’861.50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit RWE (+ 1.69 Prozent auf 60.26 EUR), SAP SE (+ 0.64 Prozent auf 182.86 EUR), QIAGEN (+ 0.41 Prozent auf 36.62 EUR), EON SE (-0.23 Prozent auf 17.61 EUR) und Bayer (-0.30 Prozent auf 49.26 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-3.75 Prozent auf 1’012.40 EUR), MTU Aero Engines (-3.18 Prozent auf 343.70 EUR), Siemens (-2.97 Prozent auf 264.40 EUR), Heidelberg Materials (-2.84 Prozent auf 157.35 EUR) und Infineon (-2.57 Prozent auf 56.95 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5’675’864 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 210.988 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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