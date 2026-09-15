DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Scout24-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Scout24-Papier an diesem Tag 65.06 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Scout24-Papier investiert hätte, befänden sich nun 15.370 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (74.45 EUR), wäre die Investition nun 1’144.33 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 14.43 Prozent vermehrt.

Scout24 erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.98 Mrd. Euro. Die Scout24-Aktie ging am 01.10.2015 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des Scout24-Papiers lag beim Börsengang bei 30.75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch