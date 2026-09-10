Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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10.09.2026 12:26:19
Zurückhaltung in Frankfurt: DAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein
Der DAX zeigt sich am vierten Tag der Woche wenig bewegt.
Am Donnerstag notiert der DAX um 12:08 Uhr via XETRA 0.09 Prozent tiefer bei 25’554.23 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.166 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0.081 Prozent leichter bei 25’555.66 Punkten, nach 25’576.45 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 25’612.09 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25’497.27 Einheiten.
DAX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1.86 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, erreichte der DAX einen Stand von 26’323.88 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 24’195.31 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, lag der DAX noch bei 23’632.95 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 4.14 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’863.81 Zählern.
DAX-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Hannover Rück (+ 1.46 Prozent auf 249.40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.45 Prozent auf 503.20 EUR), Commerzbank (+ 1.05) Prozent auf 42.54 EUR), Heidelberg Materials (+ 0.99 Prozent auf 158.90 EUR) und Continental (+ 0.92 Prozent auf 70.32 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil HOCHTIEF (-3.44 Prozent auf 420.60 EUR), adidas (-2.66 Prozent auf 142.55 EUR), SAP SE (-2.24 Prozent auf 178.76 EUR), Zalando (-1.39 Prozent auf 22.62 EUR) und Beiersdorf (-0.99 Prozent auf 73.96 EUR).
DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’328’350 Aktien gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 209.718 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der DAX-Aktien
In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.91 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
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