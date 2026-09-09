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LUS-DAX-Performance im Blick 09.09.2026 15:58:18

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verbucht Verluste

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verbucht Verluste

Der LUS-DAX verliert am dritten Tag der Woche an Wert.

SAP
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Am Mittwoch tendiert der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 1.17 Prozent tiefer bei 25’566.00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25’542.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’907.00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 26’364.00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 24’520.00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, bei 23’798.00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.07 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26’616.00 Punkte. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit RWE (+ 1.82 Prozent auf 60.34 EUR), EON SE (+ 0.76 Prozent auf 17.79 EUR), SAP SE (+ 0.12 Prozent auf 181.92 EUR), Bayer (-0.30 Prozent auf 49.26 EUR) und adidas (-0.34 Prozent auf 147.35 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-4.62 Prozent auf 1’003.20 EUR), Siemens (-3.41 Prozent auf 263.20 EUR), Heidelberg Materials (-2.96 Prozent auf 157.15 EUR), HOCHTIEF (-2.86 Prozent auf 434.00 EUR) und Airbus SE (-2.75 Prozent auf 195.22 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’672’528 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 210.988 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
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