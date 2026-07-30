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Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

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30.07.2026 08:40:30

Heidelberg Materials Overweight

Heidelberg Materials
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen fürs zweite Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Baustoffkonzerns liege 3 Prozent über der Markterwartung, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung./mis/rob/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:55 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
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