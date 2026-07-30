Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
156.10CHF
2.55CHF
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09:59:13
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30.07.2026 08:40:30
Heidelberg Materials Overweight
Heidelberg Materials
155.75 CHF -0.71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen fürs zweite Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Baustoffkonzerns liege 3 Prozent über der Markterwartung, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung./mis/rob/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:55 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:55 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
250.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
166.30 €
|
Abst. Kursziel*:
50.33%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
166.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50.15%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse