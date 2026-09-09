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Index-Performance im Fokus 09.09.2026 12:26:15

Handel in Frankfurt: DAX am Mittwochmittag in Rot

Handel in Frankfurt: DAX am Mittwochmittag in Rot

Das macht der DAX am Mittwochmittag.

RWE
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Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1.27 Prozent schwächer bei 25’676.35 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.168 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.525 Prozent auf 25’870.98 Punkte an der Kurstafel, nach 26’007.63 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25’909.66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25’674.20 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der DAX bereits um 1.39 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 26’319.45 Punkten. Der DAX stand vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 24’433.06 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, wies der DAX einen Stand von 23’718.45 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.63 Prozent. Bei 26’618.74 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit RWE (+ 2.29 Prozent auf 60.62 EUR), SAP SE (+ 2.18 Prozent auf 185.66 EUR), EON SE (+ 1.25 Prozent auf 17.87 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.42 Prozent auf 28.37 EUR) und Fresenius SE (+ 0.35 Prozent auf 44.84 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Siemens (-3.27 Prozent auf 263.60 EUR), Rheinmetall (-3.10 Prozent auf 1’019.20 EUR), Heidelberg Materials (-2.72 Prozent auf 157.55 EUR), Infineon (-2.70 Prozent auf 56.87 EUR) und Airbus SE (-2.65 Prozent auf 195.44 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1’311’959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 210.988 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.80 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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