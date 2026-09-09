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LUS-DAX-Marktbericht 09.09.2026 12:26:15

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX sackt mittags ab

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX sackt mittags ab

Am Mittwochmittag ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Siemens
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Am Mittwoch verbucht der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0.90 Prozent auf 25’636.00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25’636.00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25’907.00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 26’364.00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 09.06.2026, den Wert von 24’520.00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, bei 23’798.00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 4.36 Prozent zu Buche. Bei 26’616.00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. 21’861.50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit RWE (+ 2.29 Prozent auf 60.62 EUR), SAP SE (+ 2.18 Prozent auf 185.66 EUR), EON SE (+ 1.25 Prozent auf 17.87 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.42 Prozent auf 28.37 EUR) und Fresenius SE (+ 0.35 Prozent auf 44.84 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Siemens (-3.27 Prozent auf 263.60 EUR), Rheinmetall (-3.10 Prozent auf 1’019.20 EUR), Heidelberg Materials (-2.72 Prozent auf 157.55 EUR), Infineon (-2.70 Prozent auf 56.87 EUR) und Airbus SE (-2.65 Prozent auf 195.44 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1’311’959 Aktien gehandelt. Mit 210.988 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Vonovia SE-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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