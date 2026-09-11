UBS-Aktie: Fusion von drei Immobilienfonds wird umgesetzt

Damit werden die drei untergehenden Fonds mit dem übernehmenden UBS LivingPlus rückwirkend auf den 30. Juni ohne Liquidation aufgelöst.

Für das verkürzte Rechnungsjahr werden laut der Mitteilung vom Freitagabend folgende Ausschüttungen vorgenommen: 1,80 Franken je Anteil für LivingPlus, 1,25 Franken je Anteil für Hospitality und 1,675 Franken je Anteil für Residentia.

Die Fonds werden ab 14. September an der SIX Swiss Exchange auf Basis der neuen Nettoinventarwerte gehandelt. Ab 16. September ist die übliche Kurskorrektur in der ungefähren Höhe der Ausschüttungen zu erwarten. Der vereinigte Fonds UBS LivingPlus wird wie geplant ab dem 1. Oktober an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

ls/mk

Zürich (awp)