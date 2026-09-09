Verluste in Frankfurt: DAX gibt nach

Um 15:41 Uhr gibt der DAX im XETRA-Handel um 1.75 Prozent auf 25’552.94 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.168 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.525 Prozent auf 25’870.98 Punkte an der Kurstafel, nach 26’007.63 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Mittwoch bei 25’541.47 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’909.66 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Verlust von 1.87 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der DAX mit 26’319.45 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24’433.06 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, wurde der DAX mit 23’718.45 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.13 Prozent. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell RWE (+ 1.82 Prozent auf 60.34 EUR), EON SE (+ 0.76 Prozent auf 17.79 EUR), SAP SE (+ 0.12 Prozent auf 181.92 EUR), Bayer (-0.30 Prozent auf 49.26 EUR) und adidas (-0.34 Prozent auf 147.35 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Rheinmetall (-4.62 Prozent auf 1’003.20 EUR), Siemens (-3.41 Prozent auf 263.20 EUR), Heidelberg Materials (-2.96 Prozent auf 157.15 EUR), HOCHTIEF (-2.86 Prozent auf 434.00 EUR) und Airbus SE (-2.75 Prozent auf 195.22 EUR).

DAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2’672’528 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 210.988 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.80 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.85 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch