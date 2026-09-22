Jefferies & Company Inc.: Heidelberg Materials-Aktie erhält Buy

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 286 Euro auf "Buy" belassen. Glynis Johnson wertete am Montag die Konsens-Veränderungen von fast 70 Unternehmen aus der europäischen Baubranche aus. Bei dem deutschen Zementhersteller habe der Analystenkonsens (Ebitda) für die Jahre 2026 und 2027 im vergangenen Monat stagniert.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 10:27 Uhr ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0.5 Prozent auf 143.65 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 99.10 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 34’654 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 34.3 Prozent abwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 13:12 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.