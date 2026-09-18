Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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18.09.2026 10:02:29
DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Heidelberg Materials-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Heidelberg Materials-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 66.58 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.502 Heidelberg Materials-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.09.2026 219.51 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 146.15 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +119.51 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Heidelberg Materials eine Börsenbewertung in Höhe von 26.34 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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