Fielmann 35.18 CHF 1.03% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Fielmann nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Steffen Bätjer habe die geschäftlichen Verbesserungen im dritten Quartal im Vergleich zum ersten Halbjahr hervorgehoben, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Montag. Der Manager habe außerdem seine Zuversicht für die zuletzt angepasste Margenzielspanne (Ebitda) betont./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.