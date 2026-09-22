Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
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Fielmann Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Fielmann nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Steffen Bätjer habe die geschäftlichen Verbesserungen im dritten Quartal im Vergleich zum ersten Halbjahr hervorgehoben, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Montag. Der Manager habe außerdem seine Zuversicht für die zuletzt angepasste Margenzielspanne (Ebitda) betont./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fielmann AG Buy
|
Unternehmen:
Fielmann AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.40 €
|
Abst. Kursziel*:
47.06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.28%
|
Analyst Name::
Harrison Woodin-Lygo
|
KGV*:
-
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