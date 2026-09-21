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Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

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21.09.2026 08:33:21

EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Heidelberg Materials
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

21.09.2026 / 08:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Im Zeitraum vom 14. September 2026 bis einschliesslich 18. September 2026 wurden insgesamt 329.452 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

 

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl
der erworbenen Aktien		 Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)		 Aggregiertes
Volumen (€)		 Handelsplatz
14.09.2026 103.452 150,7194 15.592.223,37 XETR
15.09.2026 75.000 149,6426 11.223.195,00 XETR
16.09.2026 36.000 149,6529 5.387.504,40 XETR
17.09.2026 50.000 148,2640 7.413.200,00 XETR
18.09.2026 65.000 144,8444 9.414.886,00 XETR
Gesamt 329.452 148,8260 49.031.008,77  

 


21.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Heidelberg Materials AG
Berliner Strasse 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet: www.heidelbergmaterials.com
LEI Code: LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2401952  21.09.2026 CET/CEST

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15.09.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.07.26 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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