GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
21.27CHF
-0.06CHF
-0.26 %
12:05:38
BRXC
12.03.2026 09:56:14
GSK Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Underweight" belassen. Der wöchentliche Absatz des Medikaments Blenrep habe sich zuletzt stark erhöht, schrieb James Gordon am Mittwochnachmittag. Beim Mittel Apretude habe sich dagegen nicht viel getan./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 13:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 13:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
19.00 £
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
20.55 £
Abst. Kursziel*:
-7.54%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
20.53 £
Abst. Kursziel aktuell:
-7.46%
Analyst Name::
James Gordon
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
11.03.26
|Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
11.03.26
|Börse Europa in Rot: So performt der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
11.03.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 gibt nach (finanzen.ch)
09.03.26
|GSK veräussert Rechte an neuem Arzneikandidaten - Aktie unter Druck (Dow Jones)
|
09.03.26