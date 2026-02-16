GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
GSK Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GSK von 1660 auf 2000 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien der Briten seien im Pharmasektor zuletzt am besten gelaufen, schrieb Kerry Holford am Montagabend. Sie lobte auch die Fortschritte in der Medikamenten-Pipeline, die solide Finanzentwicklung und den Führungswechsel. Die Bewertung der Aktien hält sie allerdings für fair./rob/ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
20.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
21.84 £
|
Abst. Kursziel*:
-8.42%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
21.84 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.42%
|
Analyst Name::
Kerry Holford
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
16.02.26
|FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GSK-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 mittags steigen (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
|
10.02.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09.02.26
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09.02.26
|Börse Europa in Grün: Gewinne im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
09.02.26
|FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GSK-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
05.02.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt letztendlich (finanzen.ch)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|07:20
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|07:20
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|07:20
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|GSK Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|23.14
|2.96%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:37
|
Jefferies & Company Inc.
Novartis Hold
|07:33
|
Jefferies & Company Inc.
BAT Buy
|07:24
|
Goldman Sachs Group Inc.
Vestas Wind Systems A-S Buy
|07:21
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
BVB Buy
|07:20
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
GSK Hold
|06:47
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
BASF Hold
|16.02.26
|
JP Morgan Chase & Co.
Hapag-Lloyd Underweight