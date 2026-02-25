GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach einer Telefonkonferenz auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Mit einer Übernahme von 35Pharma setze der britische Pharmakonzern auf den Wirkstoff HS235 gegen Bluthochdruck, schrieb Zain Ebrahim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine etwaige Kommerzialisierung dürfte in 100 auf Bluthochdruck spezialisierten Gesundheitszentren in den USA stattfinden./rob/bek/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 13:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
17.00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
22.08 £
|
Abst. Kursziel*:
-23.01%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
22.15 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-23.25%
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
23.02.26
|FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GSK-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
20.02.26
|Freitagshandel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
17.02.26