25.02.2026 15:00:29

GSK Underweight

GSK
22.92 CHF 0.61%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach einer Telefonkonferenz auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Mit einer Übernahme von 35Pharma setze der britische Pharmakonzern auf den Wirkstoff HS235 gegen Bluthochdruck, schrieb Zain Ebrahim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine etwaige Kommerzialisierung dürfte in 100 auf Bluthochdruck spezialisierten Gesundheitszentren in den USA stattfinden./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 13:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 13:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
17.00 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
22.08 £ 		Abst. Kursziel*:
-23.01%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
22.15 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-23.25%
Analyst Name::
Zain Ebrahim 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse