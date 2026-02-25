GSK 22.92 CHF 0.61% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach einer Telefonkonferenz auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Mit einer Übernahme von 35Pharma setze der britische Pharmakonzern auf den Wirkstoff HS235 gegen Bluthochdruck, schrieb Zain Ebrahim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine etwaige Kommerzialisierung dürfte in 100 auf Bluthochdruck spezialisierten Gesundheitszentren in den USA stattfinden./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 13:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 13:23 / GMT



