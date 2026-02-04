Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

22.47
CHF
0.44
CHF
2.02 %
11:20:17
BRXC
05.02.2026 10:51:14

GSK Hold

GSK
22.47 CHF 2.02%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1675 Pence auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse der Briten im viertel Quartal seien durchwachsen gewesen, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
16.75 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
21.11 £ 		Abst. Kursziel*:
-20.65%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
21.03 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-20.34%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

