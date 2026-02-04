GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
22.47CHF
0.44CHF
2.02 %
11:20:17
BRXC
05.02.2026 10:51:44
GSK Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1675 Pence auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse der Briten im viertel Quartal seien durchwachsen gewesen, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
16.75 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
21.11 £
|
Abst. Kursziel*:
-20.65%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
21.03 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-20.34%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
12:26
|STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Freundlicher Handel in London: Börsianer lassen FTSE 100 schlussendlich steigen (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 nachmittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
04.02.26
|STOXX-Handel: STOXX 50-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Zuversicht in London: mittags Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittwochmittag schwächer (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Pharmakonzern GSK schlägt sich besser als erwartet - Ziele bestätigt (AWP)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|10:51
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|GSK Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|22.47
|2.02%
