GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
GSK Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Hold" belassen. Während die jüngste Kursdynamik auf ein erfolgreicheres Jahr in klinischer und kommerzieller Hinsicht hindeute, umfassten die für den Pharmakonzern relevanten Ereignisse 2026 seines Wissens nach nur entscheidende Studienergebnisse für Bepirovirsen/Camlipixant sowie die Markteinführung von Blenrep/Exdensur, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
19.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
22.47 £
|
Abst. Kursziel*:
-15.43%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
22.48 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.48%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
17.02.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Aufschläge in Europa: Das macht der STOXX 50 nachmittags (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Handel in Europa: STOXX 50 mittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Handel in Europa: STOXX 50 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
16.02.26
|FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GSK-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 mittags steigen (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)