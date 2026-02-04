GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
21.15CHF
0.68CHF
3.33 %
10:42:40
BRXC
04.02.2026 09:23:40
GSK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 2100 Pence auf "Buy" belassen. Die Briten hätten im vierten Quartal 2025 bei Umsatz und Ergebnis die Erwartungen übertroffen, schrieb Michael Leuchten am Mittwoch. Der Ausblick zeuge allerdings von starkem Währungsgegenwind./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
21.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19.88 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
