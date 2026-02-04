Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

21.15
CHF
0.68
CHF
3.33 %
10:42:40
BRXC
04.02.2026 09:23:40

GSK Buy

GSK
21.12 CHF 3.20%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 2100 Pence auf "Buy" belassen. Die Briten hätten im vierten Quartal 2025 bei Umsatz und Ergebnis die Erwartungen übertroffen, schrieb Michael Leuchten am Mittwoch. Der Ausblick zeuge allerdings von starkem Währungsgegenwind./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
21.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
19.88 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

