GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
GSK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für GSK von 2100 auf 2450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Pharmakonzerns habe zuletzt kräftig zugelegt, notiere aber immer noch rund 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, schrieb Michael Leuchten in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Aussichten sollten sich in diesem Jahr verbessern, sodass sich der Abschlag weiter verringern dürfte./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
24.50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21.59 £
|
Abst. Kursziel*:
13.48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.55 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.69%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
