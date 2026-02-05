Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für GSK von 2100 auf 2450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Pharmakonzerns habe zuletzt kräftig zugelegt, notiere aber immer noch rund 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, schrieb Michael Leuchten in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Aussichten sollten sich in diesem Jahr verbessern, sodass sich der Abschlag weiter verringern dürfte./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
24.50 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21.59 £ 		Abst. Kursziel*:
13.48%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21.55 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
13.69%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

