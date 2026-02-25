GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
GSK Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Underweight" belassen. Die auf der Virologenkonferenz (CROI) präsentierten Phase-I-Studiendaten hätten mehr Einblick zum HIV-Blocker als Sechsmonats-Spritze gewährt, schrieb James Gordon am Donnerstag. Es sei aber noch ein langer Weg für dieses reizvolle Präparat mit einem Start nicht vor den 2030ern./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 11:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
19.00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
21.87 £
|
Abst. Kursziel*:
-13.14%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
21.66 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.28%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
15:58
|STOXX-Handel Das macht der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
23.02.26
|FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GSK-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
20.02.26
|Freitagshandel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Aufschläge in Europa: Das macht der STOXX 50 nachmittags (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Handel in Europa: STOXX 50 mittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Handel in Europa: STOXX 50 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|14:21
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|07:14
|GSK Neutral
|UBS AG
|25.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|14:21
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|07:14
|GSK Neutral
|UBS AG
|25.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|14:21
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|GSK Neutral
|UBS AG
|19.02.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|22.49
|-1.88%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:38
|
Jefferies & Company Inc.
GSK Buy
|15:31
|
UBS AG
Eni Buy
|15:25
|
UBS AG
Diageo Neutral
|15:23
|
UBS AG
Wolters Kluwer Neutral
|15:19
|
UBS AG
KION GROUP Buy
|15:16
|
UBS AG
Befesa Buy
|15:12
|
UBS AG
Adyen B.V. Parts Sociales Buy