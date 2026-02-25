Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
26.02.2026 14:21:57

GSK Underweight

GSK
22.52 CHF -1.77%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Underweight" belassen. Die auf der Virologenkonferenz (CROI) präsentierten Phase-I-Studiendaten hätten mehr Einblick zum HIV-Blocker als Sechsmonats-Spritze gewährt, schrieb James Gordon am Donnerstag. Es sei aber noch ein langer Weg für dieses reizvolle Präparat mit einem Start nicht vor den 2030ern./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 11:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 11:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
19.00 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
21.87 £ 		Abst. Kursziel*:
-13.14%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
21.66 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.28%
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

