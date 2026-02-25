GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
GSK Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1940 Pence auf "Neutral" belassen. Eine Kombination der Wirkstoffe VH-184 und VH-499 gegen das HIV-Virus sei eine machbare Strategie für eine längerfristige Behandlung, schrieb Matthew Weston am Mittwochabend. Auf einer Konferenz zum Thema Viruserkrankungen hätten Daten eine gute Verträglichkeit dieser Behandlung belegt./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Neutral
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
19.40 £
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
22.14 £
Abst. Kursziel*:
-12.38%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
22.14 £
Abst. Kursziel aktuell:
-12.38%
Analyst Name::
Matthew Weston
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
23.02.26
|FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GSK-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
20.02.26
|Freitagshandel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.ch)
17.02.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
17.02.26
|Aufschläge in Europa: Das macht der STOXX 50 nachmittags (finanzen.ch)
17.02.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
17.02.26
|Handel in Europa: STOXX 50 mittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
17.02.26
|Handel in Europa: STOXX 50 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.ch)
16.02.26
|FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GSK-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|07:14
|GSK Neutral
|UBS AG
|25.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
