HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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HelloFresh Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh nach den Jahreszielen für 2026 von 6,50 auf 4,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Mit Blick auf das Ergebnis je Aktie des Kochboxen-Versenders bleibe die Dynamik negativ und zudem sei der Weg zu einem stabilen Umsatz weiterhin unklar, schrieb Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies darauf, dass die Prognosen des Managements deutlich unter den Erwartungen gelegen hätten und auch mit Blick auf den freien Cashflow nun nichts mehr zu erwarten sei./ck/rob/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 12:42 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Equal Weight
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
4.40 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
3.92 €
|
Abst. Kursziel*:
12.30%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
3.89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.17%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
|
KGV*:
-
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