Deutsche Telekom 29.56 CHF -1.64% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andrew Lee passte seine Schätzungen am Mittwoch an die Quartalsergebnisse an - vor allem auch an die Reaktion seines UBS-Kollegen auf die Zahlen der Tochter T-Mobile US. Die T-Aktie steht weiterhin auf der "Conviction List" mit den überzeugendsten Anlageideen von Goldman./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 10:00 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.