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Kraft Heinz Company Aktie 28688848 / US5007541064

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Fusionsgespräche 18.03.2026 21:08:00

Mega-Fusion geplatzt: Kraft Heinz und Unilever waren wohl in Geheimgesprächen

Mega-Fusion geplatzt: Kraft Heinz und Unilever waren wohl in Geheimgesprächen

Kraft Heinz und Unilever haben laut einem Medienbericht eine weitreichende Fusion ihrer Lebensmittelsparten geprüft. Die Gespräche wurden jedoch vor einem Strategiewechsel beim US-Konzern beendet.

Kraft Heinz Company
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• Fusionsgespräche zwischen Konzernen
• Kombination von Lebensmittelsparten geplant
• Verhandlungen vor Strategiewechsel beendet

Hinter den Kulissen der Lebensmittelbranche hat es offenbar hochkarätige Annäherungsversuche gegeben. Wie die Financial Times am Mittwoch unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, befanden sich die Konzerne Kraft Heinz und Unilever in konkreten Gesprächen über eine weitreichende Zusammenführung ihrer Lebensmittelsparten. Diese Verhandlungen markieren einen weiteren Versuch, durch Konsolidierung auf dem hart umkämpften globalen Markt für Konsumgüter zu wachsen.

Strategische Pläne für Gewürze und Lebensmittel

Das Vorhaben zielte laut dem Bericht darauf ab, das umfangreiche Lebensmittelgeschäft von Unilever mit der spezialisierten Gewürzsparte von Kraft Heinz zu kombinieren. Eine solche Fusion hätte ein neues Schwergewicht im Supermarktregal geschaffen und Synergien in Produktion und Vertrieb versprochen. Die Gespräche zwischen den beiden Giganten fanden jedoch bereits vor einem entscheidenden Strategiewechsel bei Kraft Heinz statt. Die Verhandlungen wurden demnach abgeschlossen, noch bevor der US-Konzern im Februar offiziell verkündete, die geplante Aufspaltung seiner eigenen Geschäftsbereiche vorerst zu stoppen.

Schweigen in den Konzernzentralen

Bisher halten sich die beteiligten Unternehmen mit öffentlichen Aussagen zu den Details der Sondierungen zurück. Unilever lehnte eine offizielle Stellungnahme gegenüber der Financial Times ab. Auch seitens Kraft Heinz gab es auf erste Presseanfragen zunächst keine Reaktion. Marktbeobachter werten die Informationen dennoch als deutliches Signal dafür, dass die grossen Akteure der Branche trotz derzeitiger Unsicherheiten weiterhin intensiv nach strategischen Partnerschaften suchen, um ihre Marktposition langfristig zu sichern.

Aktien geben nach

Die Aktien von Kraft Heinz verloren an der NASDAQ 3,54 Prozent auf 22,08 US-Dollar, Unilever hatten an der Euronext vor Bekanntwerden des FT-Berichts 3,40 Prozent tiefer bei 54,86 Euro geschlossen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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