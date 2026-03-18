Ausblick: FedEx legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FedEx lässt sich am 19.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird FedEx die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

22 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,15 USD gegenüber 3,76 USD im Vorjahresquartal.

FedEx soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,49 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 17 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 27 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 18,69 USD, gegenüber 16,81 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 92,81 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 87,93 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch