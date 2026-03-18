UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
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UniCredit Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unicredit nach einer Präsentation des Vorstandschefs Andrea Orcel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 88,90 Euro belassen. Es sei vor allem um den Strategieplan der italienischen Bank gegangen, die Risiken von KI und Stablecoins für Banken, das geopolitische Umfeld und die laufenden Übernahme-Aktivitäten, insbesondere im Zusammenhang mit der Commerzbank, schrieb Paola Sabbione in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/rob/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 11:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
88.90 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
63.90 €
|
Abst. Kursziel*:
39.12%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
63.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.99%
|
Analyst Name::
Paola Sabbione
|
KGV*:
-
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