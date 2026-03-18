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UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360

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BRXC
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18.03.2026 15:05:24

UniCredit Overweight

UniCredit
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unicredit nach einer Präsentation des Vorstandschefs Andrea Orcel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 88,90 Euro belassen. Es sei vor allem um den Strategieplan der italienischen Bank gegangen, die Risiken von KI und Stablecoins für Banken, das geopolitische Umfeld und die laufenden Übernahme-Aktivitäten, insbesondere im Zusammenhang mit der Commerzbank, schrieb Paola Sabbione in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 11:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 11:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
Unternehmen:
UniCredit S.p.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
88.90 €
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Overweight 		Kurs*:
63.90 € 		Abst. Kursziel*:
39.12%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
63.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.99%
Analyst Name::
Paola Sabbione 		KGV*:
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