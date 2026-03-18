LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unicredit nach einer Präsentation des Vorstandschefs Andrea Orcel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 88,90 Euro belassen. Es sei vor allem um den Strategieplan der italienischen Bank gegangen, die Risiken von KI und Stablecoins für Banken, das geopolitische Umfeld und die laufenden Übernahme-Aktivitäten, insbesondere im Zusammenhang mit der Commerzbank, schrieb Paola Sabbione in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/rob/bek;