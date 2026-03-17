BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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BMW Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW von 86 auf 84 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Tom Narayan schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, der Autobauer sei in seiner Branchenhierarchie an zweiter Stelle nach Volkswagen. Die Münchner sollten im China-Geschäft ihren Tiefpunkt erreicht haben und die Zollsituation in den USA sei bei ihnen besser als bei den Konkurrenten Mercedes und Porsche. Er bleibt aber neutral gestimmt, da das operative Ergebnis in diesem Jahr wohl unter höheren Rohstoffkosten und negativen Währungseffekten leide./rob/tih/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 14:20 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Sector Perform
|
Unternehmen:
BMW AG
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
84.00 €
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Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
79.08 €
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Abst. Kursziel*:
6.22%
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Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
78.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.60%
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Analyst Name::
Tom Narayan
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KGV*:
-