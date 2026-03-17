NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW von 86 auf 84 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Tom Narayan schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, der Autobauer sei in seiner Branchenhierarchie an zweiter Stelle nach Volkswagen. Die Münchner sollten im China-Geschäft ihren Tiefpunkt erreicht haben und die Zollsituation in den USA sei bei ihnen besser als bei den Konkurrenten Mercedes und Porsche. Er bleibt aber neutral gestimmt, da das operative Ergebnis in diesem Jahr wohl unter höheren Rohstoffkosten und negativen Währungseffekten leide./rob/tih/zb;