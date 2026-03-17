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18.03.2026 19:48:08

BMW Sector Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW von 86 auf 84 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Tom Narayan schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, der Autobauer sei in seiner Branchenhierarchie an zweiter Stelle nach Volkswagen. Die Münchner sollten im China-Geschäft ihren Tiefpunkt erreicht haben und die Zollsituation in den USA sei bei ihnen besser als bei den Konkurrenten Mercedes und Porsche. Er bleibt aber neutral gestimmt, da das operative Ergebnis in diesem Jahr wohl unter höheren Rohstoffkosten und negativen Währungseffekten leide./rob/tih/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 14:20 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 14:20 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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