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GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

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18.03.2026 09:59:00

GSK Underweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Underweight" belassen. Jüngste Absatzdaten belegten auf Wochensicht ein 23-prozentigen Absatzrückgang des Antikörper-Wirkstoffs Blenrep in den USA, schrieb James Gordon am Mittwoch. In der vorausgegangenen Woche habe sich der Absatz jedoch fast verdoppelt./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
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Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
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