GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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18.03.2026 09:59:00
GSK Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Underweight" belassen. Jüngste Absatzdaten belegten auf Wochensicht ein 23-prozentigen Absatzrückgang des Antikörper-Wirkstoffs Blenrep in den USA, schrieb James Gordon am Mittwoch. In der vorausgegangenen Woche habe sich der Absatz jedoch fast verdoppelt./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
19.00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
23.29 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
20.05 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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